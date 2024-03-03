الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة هواتف محمول في البساتين

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة البساتين إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الهواتف المحمول وبيعها لتاجرعلى علم بأنها هواتف مسروقه بثمن بخس.

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمول بالبساتين

وأسفرت جهود الشرطة برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ضبط (عاطل) لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص فى السرقات المتنوعة، وأقر بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله" سيئ النية"، وكذا ضبط باقى المسروقات بمسكنه.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق حادث محكمة الجنح سرقة الهواتف المحمول البساتين

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