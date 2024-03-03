إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة هواتف محمول في البساتين

قررت نيابة البساتين إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الهواتف المحمول وبيعها لتاجرعلى علم بأنها هواتف مسروقه بثمن بخس.

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمول بالبساتين

وأسفرت جهود الشرطة برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ضبط (عاطل) لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص فى السرقات المتنوعة، وأقر بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله" سيئ النية"، وكذا ضبط باقى المسروقات بمسكنه.