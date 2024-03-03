الأحد 03 مارس 2024
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حوادث

تأجيل محاكمة عاطل قتل طفلة وشرع في قتل شقيقها بالخصوص لـ3 أبريل

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم أحمد نصر، وعضوية المستشارين أحمد شحته عبد السلام، ومحمد سعد الدين محمد حسن، وأمانة سر ماهر الشوبري، حجز قضية اتهام عاطل بقتل طفلة والشروع في قتل شقيقها باستخدام "عصا وسلك كهربائي"، بدائرة قسم شرطة الخصوص في القليوبية، لجلسة 3 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16616 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3663 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، اتهام "أحمد كمال محمد عبد السلام"، محبوس، 31 سنة، عاطل، لأنه في يوم 5 / 12 / 2022 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، وحال كون المجني عليهما طفلين لم يجاوزا ثمانية عشر عام ميلادي كامل، قتل عمدًا الطفلة المجني عليها "يمن محمد مصطفى عبد الحميد"، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، وأعد لهذا الغرض أداة بطشه - عصا - وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربًا بالأداة المار بياتها وسدد له عدة ضربات بعموم جسدها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

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وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل الطفل المجني عليه "صفوت محمد مصطفى عبدالحميد"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه - عصا، سلك كهربائي، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه ضربًا بالأدوات المار بيانها وسدد له عدة ضربات بعموم جسده، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أدوات - عصا وسلك كهربائي - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوع من الضرورة الحرفية أو الشخصية.

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