الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تدفع لجنة تجنيدية قضائية لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبورماد

القوات المسلحة
القوات المسلحة

فى إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لأبناء المناطق الحدودية والنائية، قامت القوات المسلحة بدفع لجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبورماد وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان فى أماكن تواجدهم وذلك على مدار عدة أيام.

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كذلك تم دفع قافلة طبية لتقديم الكشف الطبى والعلاج المجانى اللازم لأبناء تلك المناطق، وتوزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية المجانية على المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

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وخلال أعمال اللجنة أكد اللواء محمد صبحى مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة حرص القوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لأبناء الوطن خاصة قاطنى المناطق الحدودية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

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فيما أعرب المواطنون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على الجهود والتيسيرات المبذولة لتسهيل الإجراءات التجنيدية الخاصة بذويهم بجانب الدعم المقدم لهم باعتبارهم نسيجًا من أبناء شعب مصر العظيم.

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تأتى تلك الجهود انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتلك المناطق وتوفير أوجه الدعم الكامل لهم.

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