الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الإعلام الكويتى: غير مسموح بإجراء استطلاعات رأى حول انتخابات مجلس الأمة إلا بترخيص

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي

أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام الكويتية، لافي السبيعي، أنه لن يتم السماح للوسائل الإعلامية المرخصة بإجراء استطلاعات الرأي ذات الصلة بانتخابات مجلس الأمة الكويتي المقبلة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الإعلام.

وقال السبيعي، في تصريح اليوم الأحد، إن الاستطلاعات يجب أن تتم وفق شروط وضوابط محددة تتمثل بالموضوعية والمهنية، وألا تتضمن المحظورات المنصوص عليها قانونًا.

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وأوضح أن هناك فرقًا مختصة بوزارة الإعلام ستكون مخولة بطلب ذكر الجهة التي أجرت الاستطلاع وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالعينة المستطلعة.

وشدد على ضرورة الالتزام بعدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو النسب النهائية الرسمية قبل الإعلان عنها من الجهات المختصة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك.

ولفت إلى أنه يمكن الحصول على الترخيص الخاص باستطلاعات الرأي عن طريق رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق. 

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تجدر الإشارة إلى أنه صدر مرسوم اليوم بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة الكويتي المقرر إقامتها في الرابع من شهر أبريل المقبل، كما من المقرر أن يتم فتح باب الترشح وتلقي طلبات المرشحين لخوض انتخابات مجلس الأمة الكويتي ابتداء من غدٍ ولمدة عشرة أيام.

الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات وزارة الإعلام الكويتية لافي السبيعي السماح للوسائل الإعلامية مجلس الأمة الكويتي وزارة الإعلام تتضمن المحظورات

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