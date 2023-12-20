الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس مجلس الأمة الكويتى: سنتعاون مع السلطة التنفيذية لرسم ملامح العهد الجديد

رئيس مجلس الأمة الكويتي
رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، اليوم الأربعاء، إن البرلمان سيتعاون مع السلطة التنفيذية لرسم ملامح العهد الجديد.

وأضاف السعدون، في كلمته بعد أداء أمير  الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية، قبل قليل، أن الشيخ نواف الأحمد ترك إرثًا خالد، وكان قريبًا من نبض الشعب بجميع فئاته.

وتابع رئيس مجلس الأمة الكويتي: "نقف على عتبة مرحلة جديدة نواصل فيها المسيرة ملتزمون بالعهد".

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وصول أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لمجلس الأمة لأداء اليمين الدستورية

التمسك باللحمة الوطنية

من جانبه، قال أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح، خلال كلمته بعد أداء اليمين الدستورية أمام المجلس إن الحكمة تقتضي إدراك حجم المسئولية والتمسك باللحمة الوطنية.

وأكد الصباح أنه أوقف قرارات التعيين والترقية لوقف العبث في بعض الملفات، مستدركًا "يحزننا سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عن بعض الملفات".

وتعهد أمير الكويت بأن يكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه، مؤكدًا أنه تسلم زمام الحكم تكليفا لا تشريفًا، مشددًا على أن الأمير الراحل كان بحق شيخ التواضع والمتواضعين.

وأكد أمير الكويت أهمية المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضوعية في إطار الدستور، متابعًا "يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع".

وقال، في كلمته إنه "ما أثقل حمل الأمانة وأنا اليوم تسلمتُ زمام الحكم وأعاهد الله والشعب الكويتي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه المحافظ على الوحدة الوطنية الساعي إلى رفعة الوطن وازدهاره ومحاربة كافة صور الفساد وأشكاله"، متابعًا: "أسجل الشكر والتقدير والاعتزاز للشعب الكويتي الذي عبر بصدق عن صادق العزاء والشكر موصول لقادة الدول والشكر لمن عبر عن ذلك وتقبل الله دعاءكم".

وأضاف "الشيخ نواف الأحمد- رحمة الله عليه- قدم إنجازات كبيرة للبلاد تاركًا سيرة عطرة، وأعاهد الشعب الكويتي على أن أكون مواطنا مخلصا لوطنه"، موجهًا الشكر للدول الصديقة والشقيقة التي قدمت واجب العزاء.

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