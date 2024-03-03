حماة الوطن يعلن انطلاق الموسم الثاني من بطولة كأس الحزب لكرة القدم

أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي انطلاق الموسم الثاني من بطولة كأس الحزب لكرة القدم، بمشاركة أمانات الحزب بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتقام بطولة كأس حزب حماة الوطن، التي تنظمها وتشرف عليها أمانة الشباب، برئاسة المهندس كريم إمام، في 8 مجموعات تمثل جميع الأمانات على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تكريم الفرق الثلاث الأولى الفائرة الأولى.

وحدد حزب حماة الوطن، قيمة جائزة المركز الأول ب50 ألف جنيه، المركز الثاني 30 ألف جنيه، والمركز الثالث 20 ألف جنيه، حيث ستقام احتفالية يشارك فيها قيادات الحزب لتكريم الفائزين.

وتأتي بطولة كأس حماة الوطن لكرة القدم في الموسم الثاني، في إطار اهتمام الحزب بالرياضة، وتشجيع الجميع على ممارستها، ودعم ورعاية المتفوقين فيها.

حلقة وصل بين الكوادر الحزبية

وفي إطار أنشطة الحلف المختلفة، ووجه الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، في وقت سابق، الدعوة للأمانات بجميع المحافظات إلى أهمية المشاركة في هذا الحدث الرياضي الهام، والذي يمثل حلقة وصل بين الكوادر الحزبية.

وقال: البطولة التي ينظمها حماة الوطن فرصة لتحقيق التقارب والتواصل بين أعضاء الحزب في المحافظات المختلفة، لما للرياضة من دور في الارتقاء بروح التعاون والتفاهم.

وجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة لمساندة الأشقاء في فلسطين، حيث تضمنت مواد غذائية، وأدوية وبطاطين وغيرها من المستلزمات.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الحزب، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية، بدعم الفلسطينيين في الأزمة الحالية، وضمن جهود الدولة المصرية للتخفيف من حدة تداعيات الحرب.

ويؤكد حماة الوطن، أن هذه القوافل تأتي انطلاقا من دور مصر الرائد في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وإيمانا بأهمية الوقوف بجانب الأشقاء في هذه المحنة.

وأشاد الحزب بكافة التحركات المصرية على جميع المستويات الرسمية، وكذلك دور المجتمع المدني، بتقديم كل الإمكانيات للتخفيف من حدة الحرب التي تجاوزت ١٠٠ يوما.

كما يثمن حماة الوطن، الجهود الرامية لوقف إطلاق النار، ورفض كافة أشكال التهجير لأهالي قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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جانب من الفاعلية

جانب من الفاعلية

جانب من الفاعلية