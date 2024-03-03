البحرية الهندية تفتتح قاعدة استراتيجية بالقرب من جزر المالديف

أعلنت البحرية الهندية، اليوم الأحد، أنها ستفتتح يوم الأربعاء المقبل، قاعدة استراتيجية في جزر لاكشادويب الهندية بالقرب من جزر المالديف لتعزيز تواجدها في المنطقة.

ونقلت صحيفة "ذا هيندو" المحلية عن بيان البحرية القول إن الهند تبدي قلقها من الوجود المتزايد للصين في جزر المالديف، وإن القاعدة الجديدة ستعمل على توسيع "المراقبة العملياتية" التي تقوم بها نيودلهي للمنطقة.

وتقع جزر لاكشادويب الهندية على بعد حوالي 130 كيلومترًا (80 ميلًا) شمال جزر المالديف، وتقع القاعدة البحرية الجديدة في جزيرة مينيكوي في أقرب نقطة لها.

الافتتاح يأتي قبل أيام قليلة من بدء المالديف في إعادة القوات الهندية إلى الوطن

وتمتلك البحرية الهندية بالفعل قاعدة في جزيرة لاكشادويب في كافاراتي، لكن القاعدة الجديدة ستكون على بعد حوالي 258 كيلومترًا (160 ميلًا) أقرب إلى جزر المالديف، ويأتي الافتتاح قبل أيام قليلة من بدء المالديف في إعادة القوات الهندية إلى الوطن.

وقالت إن القاعدة ستعزز عمليات مكافحة القرصنة والمخدرات، وكانت جزءًا من سياسة "لتعزيز البنية التحتية الأمنية بشكل تدريجي في الجزر ذات الأهمية الاستراتيجية".

وكانت تقارير صحيفة قد أفادت بأن العلاقات بين الهند وجزر المالديف قد توترت منذ فوز الرئيس الموالي للصين محمد مويزو في الانتخابات العام الماضي بعد تعهده بطرد القوات الهندية.

وطلب مويزو من الهند سحب 89 من أفراد الأمن المتمركزين في جزر المالديف لتشغيل طائرات الاستطلاع، ومن المقرر أن تغادر الدفعة الأولى بحلول 10 مارس، على أن تغادر جميعها في غضون شهرين.