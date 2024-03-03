الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

بعد خضوعه لعملية لتثبيت جهاز لتنظيم ضربات القلب.. ملك النرويج يغادر ماليزيا

ملك النرويج هارالد
ملك النرويج هارالد

غادرت طائرة يعتقد أنها تقل ملك النرويج هارالد اليوم الأحد ماليزيا، وذلك بعد مرور يوم واحد من خضوعه لعملية لتثبيت جهاز لتنظيم ضربات القلب. 

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن القصر الملكي النرويجي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن الملك هارالد دخل المستشفى في ماليزيا بعد إصابته بعدوى خلال عطلة خاصة كان يقضيها في منتجع "لانكاوي" الشمالي.

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وأوضح القصر الملكي أن الملك هارالد خضع لعملية جراحية في مستشفى سلطانة مليحة يوم أمس (السبت) لتثبيت جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وكانت وسائل إعلام نرويجية قد أفادت في وقت سابق بأن الملك هارالد سافر إلى ماليزيا مع زوجته الملكة سونيا للاحتفال بعيد ميلاده السابع والثمانين.

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وقد عانى الملك النرويجي المسن من سلسلة من المشاكل الصحية خلال السنوات القليلة الماضية، وتم إدخاله إلى المستشفى لتلقي العلاج في مناسبات عديدة.

ويشغل الملك هارالد منصب رئيس الدولة الشرفي في النرويج منذ عام 1991، ويتولى حاليا ولي العهد الأمير هاكون مسئوليات والده في غيابه ومن بينها الاجتماع الاسبوعي مع رئيس الوزراء والحكومة.

ملك النرويج هارالد ماليزيا جهاز لتنظيم ضربات القلب القصر الملكي النرويجي منتجع لانكاوي الشمالي

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