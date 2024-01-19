الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تعرف على أبرز مترجمى اللغة النرويجية المشاركين فى فعاليات البرنامج الثقافى لمملكة النرويج

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

تحل  مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، المقرر انطلاقها فى 24 يناير الجارى، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، تحت شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وذلك فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

تعرف على عن أبرز المترجمين المشاركين من اللغة النرويجية إلى العربية في فعاليات البرنامج الثقافي لمملكة النرويج  في التالي: 

شيرين عبد الوهاب 

شيرين عبد الوهاب نشأت شيرين عبد الوهاب في مصر والترويج وتقسم وقتها بين البلدين تخرجت في جامعة أوسلو بتخصص العلوم السياسية، وهي مترجمة ذات خبرة كبيرة، ترجمت 12 من الأعمال الدرامية المعاصرة لهنري إبسن، وعددا من أعمال يون فوسه ومجموعة واسعة من العناوين النرويجية الأخرى.

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معرض القاهرة الدولى للكتاب فى 13 سؤال

بشير حجازي

بشير حجازي بشير حجازي، سوري الأصل، ويعيش الآن في كريستيان ساند بالترويج، وعلى وشك إنهاء درجة البكالوريوس في تثقيف معلمي رياض الأطفال، وهو مهتم جدا بجلب أدب الأطفال الترويجي إلى العالم الناطق بالعربية كمترجم وناشر من خلال دار النشر التي أسسها حديثا، دار حجازي للنشر.

محمد حبيب

محمد حبيب مترجم، يعمل في مجال الترجمة من النرويجية والإنجليزية إلى العربية، سوري الأصل، حيث كان مدرسا للغة الإنجليزية، لكنه يعيش في ستافنجر بالترويج منذ عام 2015، ومن بين ترجماته من النرويجية إلى العربية نجد عدة مسرحيات للكاتب المسرحي الشهير يون فوسه الذي حصل مؤخرا على جائزة نوبل في الآداب 2023 في معرض الكتاب، ويتحدث محمد حبيب مع مروان أسوان عن تحديات ترجمة مناظر طبيعية معينة من لغة إلى أخرى، وطريقة تشابك الطبيعة واللغة، وسيتحدث أيضا عن مسرحيات يون فوسه باللغة العربية، ليقدم نبذة لأولئك الذين لديهم فضول حول المؤلف الترويجي الرابع الذي يفوز بجائزة نوبل في الأدب.

محيي عبد الغني

محيي عبد الغني مصري الأصل، أول مترجم يترجم مباشرة من النرويجية إلى العربية، بترجمة رواية أسلوغ هويدال: المبعدون من بيت إسرائيل، التي نشرت باللغة العربية عام 1998 كما كان أول من ترجم كتابا في العلوم الاجتماعية، في الأنثروبولوجيا، مفترق طرق الثقافات له توماس هيلاند إريكسن.

 

مملكة النرويج معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ٥٥ نصنع المعرفة نصون الكلمة مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ابرز المترجمين المشاركين

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