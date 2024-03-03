الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اليوم.. عرض "سرديات فلسطينية" و"شغف" بمهرجان شباب الجنوب الدولى

مهرجان شباب الجنوب
مهرجان شباب الجنوب الدولي

يعرض "سرديات فلسطينية" و"شغف" اليوم الأحد، ضمن فعاليات اليوم الثالث من المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته الثامنة التي تقام تحت شعار "مسرحنا حياتنا" في محافظة قنا، وتستمر حتى 6 مارس الجاري، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري.

 

"أسطورة من الزمن البعيد" يفتتح عروض نوادى المسرح بالغربية


ويقدم في الثامنة مساءً على مسرح قصر ثقافة قنا العرض المسرحي العراقي "شغف" ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان، والعرض من نوعية المونودراما ويسلط الضوء على امرأة تتذكر معاناتها وحياتها وما مرت به من أفراح وأحزان مرورًا بطفولتها وحبيبها وزواجها، وظروف البلد الذي تعيش فيه.

txt

“كروج”.. الإسكندرية تدشن عروضها بنوادي المسرح الإقليمي

ويستعرض العرض أيضًا العلاقة بين الرجل والمرأة ونظرة المجتمع الشرقي لها، المسرحية من تأليف جميل الرجة، وتمثيل رانيه المختار، وتصميم وتنفيذ موسيقي حسين جميل، وسينوغرافيا وإخراج علي عادل السعيدي.


بينما يعرض على المسرح الصيفي بقصر ثقافة قنا في تمام الساعة التاسعة مساء "سرديات فلسطينية" ضمن برنامج عروض الحكي، وهو عرض يتناول مجموعة من القصص والحكايات والروايات عن التاريخ الوطني الفلسطيني، ويقوم بسردها الفنان عبدالرءوف عسقول.

سرديات فلسطينية المهرجان الدولي لشباب الجنوب شعار مسرحنا حياتنا محافظة قنا الناقد الفني هيثم الهواري مسرح قصر ثقافة قنا

مواد متعلقة

«خلى بالك من شوشو».. «بُرقع الحيا» يرفع شعار «الرقص مش عيب» على مسرح نهاد صليحة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

سهر الصايغ تبدأ تصوير حكاية شغف من مسلسل "أسود باهت"

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

الجيش السودانى يسترد منطقتين فى أم درمان ويدحر ميليشيا الدعم السريع

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

جانتس يسافر إلى واشنطن دون موافقة نتنياهو

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود