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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الثلاثاء.. نقابة الأطباء تبدأ تسجيل بيانات دفعة 2024 على الموقع الإلكترونى

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن إتاحة خدمة تسجيل البيانات وتحميل المستندات المطلوبة للقيد في سجلات النقابة للخريجين الجدد أطباء دفعة 2024، وترخيص مزاولة المهنة عن طريق الأطباء بأنفسهم على الموقع الإلكتروني للنقابة، حيث تتم طباعة نموذج طلب الترخيص والقيد من الموقع وتوقيع الطبيب عليه، على أن يكون حضور الأطباء إلى مقر النقابة الفرعية أو العامة لتسليم أصول المستندات ودفع الرسوم والمصاريف فقط.

وتقدم الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الأطباء، وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، بخالص التهنئة والأمنيات بالتوفيق للخريجين الجدد أطباء دفعة 2024.

موعد إتاحة التسجيل

وأشارت النقابة إلى أن التسجيل متاح على موقع النقابة، من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، كما سيتم استقبال أصول الأوراق مع طلب القيد والترخيص ابتداء من يوم السبت الموافق 9 مارس 2024، بالنقابة العامة من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1 ظهرًا، والنقابات الفرعيات.

وأضافت النقابة أنه يجب على الطبيب بعد هذه الخطوة التوجه للنقابة الفرعية أو النقابة العامة لتسليم أصول المستندات التي قام بتحميلها إلكترونيًا ودفع الرسوم والمصاريف الإدارية، وفي حالة حدوث أي خطأ من الطبيب في تسجيل بياناته يقوم بتعديلها عند حضوره للنقابة، ولفتت إلى أن النقابة العامة للأطباء تستقبل مندوبي النقابات الفرعية، كما تستقبل الأطباء من خريجي كليات محافظة القاهرة وفقًا للجدول المعلن.

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