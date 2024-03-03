موعد مباراة الزمالك وسوار الغينى فى الكونفدرالية اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة سوار الغيني في المباراة التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتقام مباراة الزمالك وسوار الغيني على استاد القاهرة الدولي في ختام دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

ويدخل الزمالك هذه المواجهة بدون أي هدف، بعد ضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية عن صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.

وخاض الزمالك 5 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مواجهة واحدة ولم يتلق أي خسارة ليتفوق على أبو سليم صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك وسوار الغيني في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني

تقوم مجموعة قنوات بين سبورت نقل مباراة الزمالك وسوار كويا الغيني على الهواء مباشرة في وجود نخبة من أفضل المحللين في العالم العربي..كما تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت بنقل المباراة على التردد الأرضي.

قائمة الزمالك لمباراة سوار الغيني

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: سيد عبدالله "نيمار" - حسام عبدالمجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - محمد عاطف -زياد كمال - مهاب ياسر - ترافيس موتيابا - محمود عبدالرزاق "شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - سيف الجزيري.

