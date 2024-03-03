الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك وسوار الغينى فى الكونفدرالية اليوم

الزمالك وسوار
الزمالك وسوار

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة سوار الغيني في المباراة التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتقام مباراة الزمالك وسوار الغيني على استاد القاهرة الدولي في ختام دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

ويدخل الزمالك هذه المواجهة بدون أي هدف، بعد ضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية عن صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.

وخاض الزمالك 5 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مواجهة واحدة ولم يتلق أي خسارة ليتفوق على أبو سليم صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك وسوار الغيني في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني

تقوم مجموعة قنوات بين سبورت نقل مباراة الزمالك وسوار كويا الغيني على الهواء مباشرة في وجود نخبة من أفضل المحللين في العالم العربي..كما تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت بنقل المباراة على التردد الأرضي.

قائمة الزمالك لمباراة سوار الغيني

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع:  سيد عبدالله "نيمار" -  حسام عبدالمجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - محمد عاطف -زياد كمال - مهاب ياسر - ترافيس موتيابا - محمود عبدالرزاق "شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - سيف الجزيري.
 

الزمالك أكاديمي سوار الغيني مباراة الزمالك وسوار الغيني البطولة الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك أمام سوار الغيني

مواد متعلقة

عاجل.. الزمالك يكشف تطورات جديدة فى أزمة مباراة سوار الغينى

"جوميز" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سوار الغينى فى الكونفيدرالية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 3-3-2024 فى مصر 

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

جانتس يسافر إلى واشنطن دون موافقة نتنياهو

وزير الطاقة الجزائرى يكشف تفاصيل جديدة حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

الدولار دون 44 جنيهًا في «السوق الموازية».. واقتصاديون: يتساوى مع السعر الرسمى قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود