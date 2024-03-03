الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا: ندعم الخطوات الدولية ووساطة الاتحاد الإفريقى لاستقرار الوضع بجنوب السودان

مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان

قال الوفد الروسى فى الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، إن "موسكو تدعم الخطوات الدولية لتحقيق استقرار الوضع فى جنوب السودان، بما فى ذلك جهود الوساطة التى يقوم بها الاتحاد الإفريقى".

ورحب رئيس الوفد الروسى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إيليا بارمين - وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- بإنجازات قيادة جنوب السودان فى تشكيل حكومات الولايات ومجالس البرلمان الانتقالى وصياغة دستور وإنشاء مجلس وطنى لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه تم تمديد الفترة الانتقالية حتى فبراير 2025 بناء على اتفاق السلام المحدث بشأن جنوب السودان، وتم اعتماد خارطة الطريق.

وأكد بارمين: "ندعم الخطوات الدولية لتحقيق استقرار الوضع فى البلاد وتعزيز السلام والأمن، بما فى ذلك جهود الوساطة التى يقوم بها الاتحاد الإفريقي".

وأشار إلى أن روسيا تعتقد أن وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان سوف يتحسن بعد حل الصراع الداخلي بشكل نهائي.

كما عبر رئيس الوفد الروسي عن رفض بلاده لمحاولات "استخدام المنابر الدولية؛ بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، للضغط السياسي" على جنوب السودان.

وتنعقد الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 26 فبراير الماضي إلى 5 أبريل المقبل؛ وعلى الرغم من أن روسيا ليست عضوًا في المجلس، إلا أنها تشارك بنشاط في اجتماعاته.

الأكثر قراءة

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

"حماس" تنفى تقاضى مصر دولارات من العابرين الفلسطينيين: "شائعات صهيونية"

الدولار دون 44 جنيهًا في «السوق الموازية».. واقتصاديون: يتساوى مع السعر الرسمى قريبًا

حسام حسن يتحدى ليفربول ويعلن ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر

عاجل.. هيئة بريطانية: زورق صيد مخطوف يغادر الصومال

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود