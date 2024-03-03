روسيا: ندعم الخطوات الدولية ووساطة الاتحاد الإفريقى لاستقرار الوضع بجنوب السودان

قال الوفد الروسى فى الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، إن "موسكو تدعم الخطوات الدولية لتحقيق استقرار الوضع فى جنوب السودان، بما فى ذلك جهود الوساطة التى يقوم بها الاتحاد الإفريقى".

ورحب رئيس الوفد الروسى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إيليا بارمين - وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- بإنجازات قيادة جنوب السودان فى تشكيل حكومات الولايات ومجالس البرلمان الانتقالى وصياغة دستور وإنشاء مجلس وطنى لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه تم تمديد الفترة الانتقالية حتى فبراير 2025 بناء على اتفاق السلام المحدث بشأن جنوب السودان، وتم اعتماد خارطة الطريق.

وأكد بارمين: "ندعم الخطوات الدولية لتحقيق استقرار الوضع فى البلاد وتعزيز السلام والأمن، بما فى ذلك جهود الوساطة التى يقوم بها الاتحاد الإفريقي".

وأشار إلى أن روسيا تعتقد أن وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان سوف يتحسن بعد حل الصراع الداخلي بشكل نهائي.

كما عبر رئيس الوفد الروسي عن رفض بلاده لمحاولات "استخدام المنابر الدولية؛ بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، للضغط السياسي" على جنوب السودان.

وتنعقد الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 26 فبراير الماضي إلى 5 أبريل المقبل؛ وعلى الرغم من أن روسيا ليست عضوًا في المجلس، إلا أنها تشارك بنشاط في اجتماعاته.