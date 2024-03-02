إسرائيل: سنعلن عن نتائج التحقيقات بالحادث المأساوى الذى وقع فى غزة أمس الأول

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، إن إسرائيل ستقدم نتائج تحقيقاتها بشأن الحادث "المأساوي"، الذي وقع أمس الأول الخميس، في قطاع غزة، والذي استشهد خلاله أكثر من 100 فلسطيني وجُرح مئات آخرون أثناء إيصال شاحنات المساعدات إلى القطاع.

وأضاف هاجاري، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أوردتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" - "نحقق في هذا الحادث، ولدينا كل اللقطات التي نحتاجها لاستكمال تحقيق شامل ومعرفة حقيقة وقائع هذا الحادث، وسنقدم النتائج".