"الحجر الزراعى": "الفاو" تدعم مشروعات بـ 71 مليون دولار

علّق الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي، على اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مع مدير منظمة "الفاو"، قائلًا إن هذا الاجتماع يأتي لتوقيع اتفاق بين وزارة الزراعة والمنظمة والتي تعمل في مصر من خلال اتفاق يبدأ منذ 2023.

وقال "موسى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" إن "الفاو" تدعم عددًا من المشروعات وتقدر ميزانيتها بـ71 مليون دولار، مشيرًا إلى أن مصر انضمت لـ"الفاو" منذ عام 1945 في اليوم الأول للتأسيس.

كما أكد أن منظمة "الفاو" إحدى أهم الأذرع للأمم المتحدة العاملة في قطاع الزراعة، وتعمل داخل الدول من خلال اتفاقيات قطرية وتمتد مدتها لـ5 سنوات.

وتابع: "عمل المنظمة ينعكس على المواطن من خلال تقديم الدعم الفني للمشروعات الزراعية لصغار المزارعين في المناطق الريفية، وتمول عددًا من المشروعات ولها تدخلات من خلال خبراء أجانب من خلال تقديم ورش لنشر الوعي ونقل التكنولوجيا الحديثة ولها دور في تعزيز إنتاجية المحاصيل".

كما أشار إلى أن المنظمة تساعد في مفهوم الصحة والصحة النباتية، ونقل نماذج لترشيد مياه الري واستخدام طرق مختلفة جديدة في الري، كما أن هناك مشروعا للمنظمة لنقل تكنولوجيا زراعة قصب السكر بطريق الشكل وهي الطريق الموفرة للمياه وتزيد إنتاجية المحصول.