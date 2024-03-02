السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لافروف: الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية "تطور خطير"

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

نبه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن  الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تمثل "أحداثا خطيرة".

ونقلت وكالة تاس الروسية عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، عقب منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "هناك تطورات خطيرة تحدث في  الضفة الغربية حيث أصبحت (الغارات) التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أكثر تكرارا، لذا فإن الأمر يمضي قدما بأقصى سرعة".

واندلعت التوترات في منطقة الشرق الأوسط بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، ردا من المقاومة الفلسطينية على خطوات السلطات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى في القدس، وأعلنت إسرائيل فرض حصار شامل على قطاع غزة، وقصفت القطاع وبعض المناطق في لبنان وسوريا، ثم شرعت في تنفيذ عملية برية في القطاع، كما اندلعت اشتباكات في الضفة الغربية.

الهجمات الاسرائيلية الضفة الغربية قطاع غزة غزة لبنان وسوريا الفلسطينيين

الأكثر قراءة

حسام حسن يتحدى ليفربول ويعلن ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

الدولار دون 44 جنيهًا في «السوق الموازية».. واقتصاديون: يتساوى مع السعر الرسمى قريبًا

القصة الكاملة لاتهامات متبادلة بين أرملة وأشقاء الملحن حلمى بكر

عاجل.. الزمالك يكشف تطورات جديدة فى أزمة مباراة سوار الغينى

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود