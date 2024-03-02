السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أديمي يسجل هدفه الأول هذا الموسم ويقود دورتموند للفوز على يونيون برلين بالبوندسليجا

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

سجل المهاجم الألماني الدولي كريم أديمي أول هدف له في الموسم الحالي ليقود بوروسيا دورتموند للفوز على مضيفه يونيون برلين 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز لايبزج على مضيفه بوخوم 4 /1 وأوجسبورج على مضيفه دارمشتاد 6 /صفر واينتراخت فرانكفورت على مضيفه هايدنهايم 2 /1 وتعادل ماينز مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1 /1.

وعلى استاد آندر آلتن فورستيري، تقدم أديمي بهدف رائع لدورتموند في الدقيقة 41 ثم أضاف الهولندي إيان ماتسن الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن لايبزج صاحب المركز الخامس.

وعلى ملعب رورستاديون، قلب لايبزج تأخره بهدف أمام مضيفه بوخوم إلى فوز مثير برباعية.

وتقدم بوخوم بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق ماكسيميليان ويتك، لكن لايبزج رد بهدفين حملا توقيع داني أولمو ولويس أوبيندا في الدقيقتين 30 و68.

وجاء الهدف الثالث للايبزج بنيران صديقة وسجله إيفان أورديتس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71 وبعدها مباشرة سجل يوسف بولسن الهدف الرابع.

ولعب بوخوم بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 86 لطرد مورتيز بروني كوارتينج.

وعلى ملعب ميرك ستاديون آم بولينفالتور، سجل فيليب تيتز هدفين وأضاف إرميدين ديميروفيتش مثلهما ليقودا أوجسبورج لاكتساح مضيفه دارمشتاد بنصف دستة أهداف.

وافتتح تيتز التسجيل في الدقيقة الثانية ثم سجل ثاني أهدافه في الدقيقة 85 وأحرز ديميروفيتش هدفين في الدقيقتين 20 و29 وتكفل فريدريك يانسن وروبين فارجاس بتسجيل الهدفين الأخرين في الدقيقتين 12 و25.

الفوز رفع رصيد أوجسبورج إلى 29 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد بوخوم عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب فويت أرينا، تقدم فرانكفورت بهدف عكسي سجله بينيديكت جيمبير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39 ثم أضاف نيلز نكونكو الهدف الثاني في الدقيقة 49 وتكفل مارفن بيرينجر بتسجيل الهدف الوحيد لهايدنهايم في الدقيقة 59.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 37 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد هايدنهايم عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

اقرأ أيضا.. إيندهوفن يفرض التعادل على بوروسيا دورتموند فى دورى أبطال أوروبا

كريم أديمي بوروسيا دورتموند يونيون برلين مباراة بوروسيا دورتموند ويونيون برلين الدورى الألماني

مواد متعلقة

متجاوزا آيندهوفن.. هل يتأهل دورتموند إلى دور الثمانية بـ"شامبيونزليج"؟

رسميًا.. توماس مونييه يغادر دورتموند إلى الدوري التركي

الأكثر قراءة

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

عاجل.. ضربات لا تتوقف.. اقتصاديون لـ"الدستور": الدولة نجحت فى السيطرة على دولار السوق السوداء

"ابتزاز وصور فاضحة".. التفاصيل الكاملة لمأساة الطالبة شروق بسبب زملائها

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

كيف يعود «الفولت العالى» للتشكيل الأساسى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود