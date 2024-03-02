أديمي يسجل هدفه الأول هذا الموسم ويقود دورتموند للفوز على يونيون برلين بالبوندسليجا

سجل المهاجم الألماني الدولي كريم أديمي أول هدف له في الموسم الحالي ليقود بوروسيا دورتموند للفوز على مضيفه يونيون برلين 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.



وفي باقي المباريات فاز لايبزج على مضيفه بوخوم 4 /1 وأوجسبورج على مضيفه دارمشتاد 6 /صفر واينتراخت فرانكفورت على مضيفه هايدنهايم 2 /1 وتعادل ماينز مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1 /1.



وعلى استاد آندر آلتن فورستيري، تقدم أديمي بهدف رائع لدورتموند في الدقيقة 41 ثم أضاف الهولندي إيان ماتسن الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة.



ورفع دورتموند رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن لايبزج صاحب المركز الخامس.



وعلى ملعب رورستاديون، قلب لايبزج تأخره بهدف أمام مضيفه بوخوم إلى فوز مثير برباعية.



وتقدم بوخوم بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق ماكسيميليان ويتك، لكن لايبزج رد بهدفين حملا توقيع داني أولمو ولويس أوبيندا في الدقيقتين 30 و68.



وجاء الهدف الثالث للايبزج بنيران صديقة وسجله إيفان أورديتس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71 وبعدها مباشرة سجل يوسف بولسن الهدف الرابع.



ولعب بوخوم بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 86 لطرد مورتيز بروني كوارتينج.



وعلى ملعب ميرك ستاديون آم بولينفالتور، سجل فيليب تيتز هدفين وأضاف إرميدين ديميروفيتش مثلهما ليقودا أوجسبورج لاكتساح مضيفه دارمشتاد بنصف دستة أهداف.



وافتتح تيتز التسجيل في الدقيقة الثانية ثم سجل ثاني أهدافه في الدقيقة 85 وأحرز ديميروفيتش هدفين في الدقيقتين 20 و29 وتكفل فريدريك يانسن وروبين فارجاس بتسجيل الهدفين الأخرين في الدقيقتين 12 و25.



الفوز رفع رصيد أوجسبورج إلى 29 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد بوخوم عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.



وعلى ملعب فويت أرينا، تقدم فرانكفورت بهدف عكسي سجله بينيديكت جيمبير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39 ثم أضاف نيلز نكونكو الهدف الثاني في الدقيقة 49 وتكفل مارفن بيرينجر بتسجيل الهدف الوحيد لهايدنهايم في الدقيقة 59.



الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 37 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد هايدنهايم عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

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