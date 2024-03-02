السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: التعاون مع "الفاو" مهم جدًا لهذه الأسباب

عبداللطيف وهبة
عبداللطيف وهبة

علّق الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، على التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، مؤكدًا أن "الفاو" من المنظمات المهمة التي تولي أهمية كبيرة بالدول الأعضاء فيما يتعلق بالزراعة والتغيرات المناخية. 

وقال "وهبة"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إن منظمة "الفاو" تمول عددًا من البرامج التنموية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية حصلت في أحد الاجتماعات في إيطاليا على ما يقرب من 400 مليون دولار في سبيل هذا الدعم.

وأضاف: "اليوم هناك اتفاق آخر فيما يتعلق بالتوقيع على برنامج العمل بقيمة 70 مليون دولار، وهذا يأتي في إطار الأبحاث وعمليات إصلاح قطاع الزراعة في مصر"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الوضع الحالي في ظل الأزمة الروسية- الأوكرانية والحرب في غزة يزيد من ضرورة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية.

كما أكد أن مصر يجب أن تستفيد من خبرات "الفاو"، بالإضافة إلى عمليات التمويل التي تكون عبارة عن عمليات بحثية في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يجعل مصر على دراية بالحالة الزراعية في العالم كله.

الفاو منظمة الفاو التعاون بين مصر والفاو الزراعة اكسترا نيوز

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