ابن بابل: دور بارز وعلامة مميزة في تطوير مجال التعليم العراقي

أصبح ابن بابل، أحد أهم المنصات والمعاهد العراقية خاصة.

ويواصل ابن بابل، دوره المجتمعي في نجاح التعليم في العراق ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار حرص ابن بابل على تلبية احتياجات وتفضيلات الطلبة، حتى تكون العملية التعليمية أكثر فعالية وجاذبية، وبما يتضمن التقييم والدرجات للطالب.

ويستمر ابن بابل، ومنذ إنشائه، المعهد والمنصات الإلكترونية في دعم التعليم بالعراق، محققًا نجاحًا كبيرًا في المنطقة العربية، حيث ساهم ابن بابل في تسهيل عملية التعلم عن بعد للطلاب والطالبات في مختلف المستويات التعليمية، كما ساهم ابن بابل أيضا، في تعزيز وتسهيل متابعة الدروس في مختلف المواد الدراسية المقررة على الطلاب، وذلك في إطار جهود تحسين المناهج التعليمية، في ظل الاعتماد الكبير على التكنولوجيا المتنوعة.