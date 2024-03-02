السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ابن بابل: دور بارز وعلامة مميزة في تطوير مجال التعليم العراقي

جريدة الدستور

أصبح ابن بابل، أحد أهم المنصات والمعاهد العراقية خاصة.
ويواصل ابن بابل، دوره المجتمعي في نجاح التعليم في العراق ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار حرص ابن بابل على تلبية احتياجات وتفضيلات الطلبة، حتى تكون العملية التعليمية أكثر فعالية وجاذبية، وبما يتضمن التقييم والدرجات للطالب.

ويستمر  ابن بابل، ومنذ إنشائه، المعهد والمنصات الإلكترونية في دعم التعليم بالعراق، محققًا نجاحًا كبيرًا في المنطقة العربية، حيث ساهم ابن بابل في تسهيل عملية التعلم عن بعد للطلاب والطالبات في مختلف المستويات التعليمية، كما ساهم ابن بابل أيضا، في تعزيز وتسهيل متابعة الدروس في مختلف المواد الدراسية المقررة على الطلاب، وذلك في إطار جهود تحسين المناهج التعليمية، في ظل الاعتماد الكبير على التكنولوجيا المتنوعة.

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

هل يعود جثمان حلمي بكر للدفن في الشرقية؟.. زوجته توضح

بعد إثارة الجدل حول موقفها.. جامعة العريش تُصدر بيانًا بشأن "نيرة الزغبى"

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادي.. حكومة الاحتلال تغري العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود