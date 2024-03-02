النيابة فى محاكمة المتهمين بـ"رشوة التموين": باعوا 30 مليون كيلو سكر وزيت فى السوق السوداء

قال ممثل النيابة العامة خلال ثاني جلسات محاكمة 38 متهمًا باحتكار سلع تموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة التموين"، إن المتهمين صرفوا سلعًا غذائية "سكر وزيت" المدعمتين وبيعها لغير المستحقين مستغلين سلطان وظائفهم، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين.

وأضاف أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم وقاموا بصرف أكثر من 29 مليون كيلو سكر وأكثر من مليون كيلو زيت وبيعها في السوق السوداء: "أكلوا طعامهم وملو به بطونهم".

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.

واضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل بتربيح باقي المتهمين ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

وطالب الدفاع المتهم الثالث بإحالة القضية إلى مكتب خبراء وزارة العدل، لفحص أوراق القضية ومستنداتها، وبيان كميات الزيت والسكر والأرز التي صرفها المشروع خلال الفترة من يناير 2022 حتى يونيو 2023، من مشروع جمعيتي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

وتعود أحداث الواقعة إلى إعلان هيئة الرقابة الإدارية القبض على "شبكة فساد في وزارة التموين"، منهم مسئولون في الوزارة، وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة.