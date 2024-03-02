السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ختام فعاليات المؤتمر السابع للابحاث العلمية " الطريق إلى جائزة نوبل" بطب عين شمس

فعاليات المؤتمر بجامعة
فعاليات المؤتمر بجامعة عين شمس


تحت  شعار " الطريق الي جائزة نوبل" 
اختتمت  فعاليات الموتمر السابع للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية  الذي نظمته كلية الطب جامعة عين شمس.
وذلك تحت رعاية الدكتور  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية 
ويعد هذا المؤتمر علامة فارقة ومضيئة في مسيرة البحث العلمي في مصر  و أنواة لبداية مثمرة فى عالم البحث العلمى والنشر الطلابى.

شهد المؤتمر  مناقشة ٣١ بحثًا علميًا مقدمًا من جامعات وكليات مصر المختلفة خلال ٨ جلسات علمية كما تم عرض بحثين مقدمين من الجامعة الاردنية عبر الميكروسوفت تيمز.

وقد اشاد أعضاء لجان تحكيم الابحاث الطلابية من أساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة بالمستوي المتميز للابحاث الطلابية لجيل المستقبل،كما تضمنت  فعاليات المؤتمر محاضرة عن البحث العلمي قدمتها ا.د مرفت راضي استاذ الصحة العامة والطب الوقائي.

و اشادت الدكتور  أماني مختار استاذ الصحة العامة والطب الوقائي بالمستوي المتميز لابنائنا الباحثين وبالتنوع المميز للأبحاث المقدمة من علماء مصر الشباب.

وتم تكريم كلًا من الدكتور  مرفت راضي استاذ الصحة العامة والطب الوقائي وأ.د مها الجعفري  علي ما بذلوه من جهد كبير علي مدار السنوات لإنجاح المؤتمر وأيضًا تكريم الفائزين بالمراكز العشر الاولي في المؤتمر السابع للأبحاث الطلابية "الطريق الي جائزة نوبل ".

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بحضور الدكتور  رانيا صلاح وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب والدكتور  ايمان بكر رئيس قسم الصحة العامة والدكتور  أماني مختار استاذ الصحة العامة والطب الوقائي ورئيس المؤتمر والدكتور  مها الجعفري استاذ الصحة العامة والطب الوقائي وسكرتير عام المؤتمر.

كما شملت فعاليات الختام عروض فنية مميزة ومتنوعة للطلبة الوافدين من جمهورية الهند تلتها فقرة من الشعر مقدمة من ثلاثة من الطلبة من الجمهورية السورية ثم عرضًا ثقافيًا عن المملكة الأردنية الهاشمية.

الموتمر السابع للأبحاث المشاريع البحثية جامعة عين شمس المستشفيات الجامعية البحث العلمي النشر الطلابى اساتذة الجامعات

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