السبت 02 مارس 2024
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مصر

محافظ جنوب سيناء: مصر لديها الركيزة الأساسية لتكون قبلة للسياحة العلاجية

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مصر لديها الركيزة الأساسية لتكون قبلة للسياحة العلاجية، مشددًا على ضرورة البدء في جذب هذا النوع من السياحة.

وأكد، خلال المعرض والمؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، أن مصر تتمتع بقاعدة طبية ضخمة وكوادر طبية متميزة ذات سمعة عالمية، كما أنها تتمتع بمناخ معتدل، لافتًا إلى أن كل هذه المميزات جعلت من مصر قبلة للسياح.

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السياحة العلاجية 

وأوضح أنها بلغت 104 مليارات دولار في العالم ومن المتوقع أن تصل إلى 273 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة، وهو أمر ينعكس على تنمية موارد الدول.

وأكد أن مصر شهدت خلال الفترة السابقة إطلاق العديد من المبادرات الصحية، ويجب التركيز على كل أنماط السياحة ومنها السياحة العلاجية، ويحب إزالة العقبات أمام انطلاق هذا النوع من السياحة بخلاف السياحة الترفيهية.

وأكد أن مصر تزفر بالثروات الطبيعية وهى قادرة على جذب السياح الأجانب لتقديم السباحة العلاجية.

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ولفت فودة إلى أن الرئيس يدعم هدف مصر بأن تكون مقصدًا للسياح وخاصة السياحة العلاجية. 

وأشار إلى أن هناك 1365 عينًا للمياه الطبيعية والكبريتية، ويزورها العديد من السياح كل عام.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، المعرض والمؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر، الذي يعقد فعالياته على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعقد فعاليات المؤتمر، بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين، ومحافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر خالد فودة، والوزراء والمحافظين المعنيين ورؤساء الهيئات الصحية والسياحية في مصر.

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