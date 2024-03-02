"القاهرة الإخبارية": شهداء ومصابون فى غارة إسرائيلية وسط رفح الفلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل اليوم السبت، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء شهداء ووقوع إصابات جراء غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.



كما أشار إعلام فلسطيني إلى وقوع إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال مزارعين شمالي بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة.



فيما استشهد عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرون، أمس الجمعة، إثر قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف منازل ومناطق متفرقة في قطاع غزة.