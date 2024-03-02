السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلجيكا: دول مجموعة السبع تبدأ الحد من استيراد الألماس الروسي

الألماس
الألماس

أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية أن دول مجموعة السبع بدأت بالحد تدريجيا من استيراد الألماس الروسي الذي تمت معالجته في دول ثالثة.

وأشارت الخارجية البلجيكية في بيان لها، يوم الجمعة، إلى أن القيود غير المباشرة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 مارس.

وأوضح أن جميع أحجار الألماس الروسية التي يزيد وزنها على قيراط واحد، والتي تمت معالجتها في دول ثالثة، سيتم حظرها في أسواق الدول السبع والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن مجموعة السبع أعلنت في ديسمبر الماضي فرض قيود على استيراد أحجار الألماس التي تم استخراجها أو معالجتها في روسيا اعتبارا من 1 يناير 2024.

واعتبارا من 1 مارس من المقرر أن يتم توسيع نطاق القيود لتشمل الأحجار التي تمت معالجتها في دول أخرى.

واتفقت الدول السبع على وضع آلية للتأكد من مصدر الألماس وإصدار الشهادات لها حتى 1 سبتمبر المقبل.
 

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