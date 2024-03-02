حمزة علاء: جاهزون لمواجهة ربع النهائى.. وهدفنا التتويج باللقب
أعرب حمزة علاء، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على يانج أفريكانز في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشددًا على جاهزية الفريق لأي مواجهة في ربع النهائي.
وقال: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز والتأهل إلى دور ربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة، وجاهزون لأي مواجهة في دوري الأبطال خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن هدفنا هو التتويج باللقب.
وأكد حارس الأهلي أن غيابات الفريق مؤثرة للغاية لا سيما الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم، ولكن الأهلي بمن حضر، وهو ما اعتاد عليه الجميع، موضحًا أن هناك تنافسًا بين اللاعبين وهو ما يصب في مصلحة الفريق بشكل عام.
واختتم حمزة علاء تصريحاته قائلًا: جاهزون لمباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك المقرر لها يوم 8 مارس الجاري في السعودية، وقادرون على الفوز باللقب وإسعاد الجماهير.
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