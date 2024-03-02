السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حمزة علاء: جاهزون لمواجهة ربع النهائى.. وهدفنا التتويج باللقب

حمزة علاء ومصطفى
حمزة علاء ومصطفى شوبير

أعرب حمزة علاء، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي ‏على يانج أفريكانز في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة، في ختام ‏منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشددًا على جاهزية الفريق لأي مواجهة في ‏ربع النهائي.‏

 

وقال: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز والتأهل إلى دور ربع النهائي في صدارة المجموعة ‏الرابعة، وجاهزون لأي مواجهة في دوري الأبطال خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن هدفنا هو ‏التتويج باللقب.‏

 

وأكد حارس الأهلي أن غيابات الفريق مؤثرة للغاية لا سيما الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم، ‏ولكن الأهلي بمن حضر، وهو ما اعتاد عليه الجميع، موضحًا أن هناك تنافسًا بين اللاعبين وهو ‏ما يصب في مصلحة الفريق بشكل عام.‏

 

واختتم حمزة علاء تصريحاته قائلًا: جاهزون لمباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك المقرر لها ‏يوم 8 مارس الجاري في السعودية، وقادرون على الفوز باللقب وإسعاد الجماهير.

اقرأ أيضا.. الأهلى يهزم يانج أفريكانز بهدف "الشحات" ويتمسك بصدارة المجموعة

حمزة علاء الاهلى يانج أفريكانز التنزاني مباراة الأهلي ويانج أفريكانز دورى ابطال افريقيا

مواد متعلقة

مروان عطية لجمهور الأهلي: "هدفنا نسعدكم ونُتوج بكأس مصر"

الأهلى يهزم يانج أفريكانز بهدف "الشحات" ويتمسك بصدارة المجموعة

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. فريق الأمم المتحدة يزور ضحايا "مجزرة الرشيد" ويكشف تعرضهم لإطلاق النار

عاجل.. «صفقة الفنادق التاريخية» ترفع عدد السائحين إلى مصر

عاجل| سقوط حر لأسعار الدولار والذهب: تراجع «الأخضر» لـ46 جنيهًا.. و«المعدن الأصفر» ينخفض لـ2880

طيور اخترقت المحرك.. إلغاء رحلة لمصر للطيران على متنها 116 راكبًا

عاجل.. البيت الأبيض يكشف عن اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة لمدة 6 أسابيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

"هآرتس": مستوطنو إسرائيل أقاموا بؤرة جديدة بالقرب من الضفة الغربية

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة