بايدن بدعو لتنفيذ صفقة المحتجزين بين اسرائيل وحماس

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، خلال لقاء مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، عن أنه مستمر في السعي للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال الرئيس جو بايدن. إن العمل نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن مستمر ودعا إلى “وقف فوري لإطلاق النار” بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقال بايدن خلال اجتماع: "نحاول التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن إعادة الرهائن ووقف فوري لإطلاق النار في غزة للأسابيع الستة المقبلة على الأقل والسماح بزيادة المساعدات لقطاع غزة". في المكتب البيضاوي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.

إضافة المزيد من الشاحنات والطرق



وأضاف الرئيس أن الولايات المتحدة "ستصر" على إضافة المزيد من الشاحنات والطرق حتى يمكن إيصال المزيد من المساعدات إلى الناس في غزة.

وتابع: "سنصر على أن تقوم إسرائيل بتسهيل المزيد من الشاحنات ومزيد من الطرق لتزويد المزيد والمزيد من الناس بالمساعدة التي يحتاجون إليها، دون أي أعذار".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستنزل جوا مساعدات وإمدادات إنسانية إلى غزة.

وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق إن الجيش الأمريكي يعمل على تنفيذ عمليات الإنزال الجوي هذه للفلسطينيين في الأيام المقبلة.

وفي حديثه في المكتب البيضاوي، قال بايدن إن الولايات المتحدة “ستبذل قصارى جهدها” لتوصيل مساعدات إضافية إلى غزة، التي تتعرض لقصف عنيف من قبل إسرائيل منذ هجمات حماس الإرهابية في 7 أكتوبر.

وقال بايدن إن المساعدات لا تتدفق إلى غزة بالسرعة الكافية، وإنه يعمل على التوسط للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار يسمح بدخول مساعدات إضافية إلى القطاع.

ويدعو المسؤولون الأمريكيون إسرائيل إلى فتح معابر إضافية لدخول المساعدات إلى غزة، ويستكشفون أيضًا إمكانية إسقاط المساعدات جوًا في القطاع.

والتقت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حسبما قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN.

واجتمعت الفصائل السياسية الفلسطينية الرئيسية، فتح وحماس، في موسكو واتفقت على مواصلة الاجتماعات في المستقبل، وفقا لبيانات الحركتين يوم الجمعة.

وأصدرت حماس بيانا موقعا من "الفصائل التي اجتمعت في موسكو" قالت فيه إن المحادثات بين الفلسطينيين كانت بناءة.

وتؤكد الفصائل على الروح الإيجابية والبناءة التي سادت اللقاء، واتفقت على أن تستمر اجتماعاتها على شكل جولات، وأن الحوار المرتقب يهدف إلى الوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم كافة القوى والفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. حسبما أعلنت حركة حماس.