الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيدة تخلع زوجها: عنده تهيؤات وكان هيقتلنى

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

“عنده تهيؤات من تعاطي مخدر الاستروكس“.. بهذه الكلمات بدأت بها ”نعمة. ف” دعواها التي تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة والتي طالبت فيها بخلع زوجها.

وقالت "الزوجة" في دعواها: كنت على علم بتعاطيه للمواد المخدرة لكن لم أتخيل أنه وصل معه لمرحلة الإدمان، والحب أعماني عن كل مساوئه وتخيلت بأنني أستطيع تغيره لكني لن أتمكن.

وتابعت الزوجة: “لن يمر على زواجي سوى شهرين فقط، وتركت منزل الزوجية بعد ما لقنني علقة موت وكاد أن يقتلني، بعد تعاطيه لكمية من مخدر الاستروكس وأصيب بالتهيؤات واتهمني بوجود شخص معي بالشقة وأنه شاهده بعينه”.

وعندما فضح أمري أمام الجميع ودخل كل الأهل والجيران للتفتيش والبحث عن هذا الرجل الذي ادعي أنه شاهده بغرفه نومي لم يجدوا أحدا.

أصريت علي تركه وحاول إرجاعي أكثر من مرة لكني رفضت وبالأخص وأن أهله أكدوا أنهم حاولوا علاجه من الأدمان مرات كثيرة بسبب التهيؤات التي تصيبه لكنهم فشلوا، حاولت الطلاق منه وديا رفض لذلك لجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة لخلعه.

محكمة الاسرة خلع زوجة مخدر زنانيري

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