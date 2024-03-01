الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

تعرف على موعد عيد الأم 2024 وأفكار للهدايا اقتصادية ورخيصة السعر

عيد الأم 2024
عيد الأم 2024

يحرص المواطنين مع اقتراب موعد عيد الأم 2024 يشغل بال الكثير معرفة أفكار للهدايا اقتصادية ورخيصة السعر عبر جوجل، للاحتفال بعيد الأم والاستعداد لاستقباله بالفرح والسعادة.

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موعد عيد الأم 2024 في مصر وباقي الدول

موعد عيد الأم 2024 

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد عيد الأم 2024 وأفكار للهدايا اقتصادية ورخيصة السعر وعبارات التهنئة. 

موعد عيد الأم 2024

ويتزامن عيد الأم 2024 وذلك مع بداية شهر رمضان المبارك الذي سوف يبدأ فلكيًا في يوم الإثنين 11 من مارس 2024، وسوف تحتفل غالبية الدول العربية بيوم عيد الأم في يوم 21 مارس في كل عام، وهي مناسبة يترقبها الكثير في كل عام لإظهار تقديرنا وإعتزازنا لدور الأم ببناء الأسرة.

ما هي أفضل هدية في عيد الام؟

ومن هدايا عيد الأم أيضًا:

  1. سجادة مطبخ.
  2. كتاب أو رواية مفضلة لها.
  3. وجهاز تخسيس منزلي.
  4. مج مطبوع عليه صورة الأم.
  5. منتجات ياميش رمضان.
  6. أدوات مطبخ مفضله لها.
  7. فانوس خشبي يكون مطبوع عليه صورة الأم.
  8. طرحة أو خمار بلون زاهي.
  9. مصحف تهجد بحامل.
  10. قطعة من الديكور.
  11. برواز بصورة الأم.
  12. باقة ورد بألوان زاهية.

معايدات عيد الأم 2024

  • كل عام وأنتى بسمتي يا أمي فأنتِ الشمعة التي تضيء حياتي وتملأها بالبهجة والسرور، نتمنى لك الخير والسعادة في كل لحظة فأنتى لنا قلب حاني وروح صافية، تمنحنا الحب الذي لا يضاهي.
  • مع كل عام يمر وأنتى بخير يا أمي، نشعر بالامتنان العميق لكل ما قدمته لنا.
  • في عيدك اليوم نتمنى من الله لكي السعادة والراحة في كل لحظة من حياتك وكلمات الحب التي نهديها لك تعبير عن عظيم الاحترام والتقدير لك ولكل ما تمثله بالنسبة لنا.
  • في عيد الأم نحمل في قلوبنا كل التقدير والاعتزاز بك يا أمي فأنتى النجمة التي تضيء سماء حياتنا بنورها الدائم.

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حكم الاحتفال بعيد الأم

أوضح مفتي الديار المصرية، "الدكتور شوقي علام، أن الإنسان يكون مأمور بالبر والإحسان للوالدين لكل ذرة من ذرات الزمان، ولكن يتم تخصيصها يوما كرمزية للتعبير عن الحب ولإظهار مشاعر الود والاهتمام بأهمية الأم، بالتأكيد أنه سيُدخل السرور على قلبها.

وأضاف مفتي الديار المصرية خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع في إحدى القنوات الفضائية، أن يكون عيد الأم هو بدعة ولكنه سيكون ليست بدعة محرمة، بل هو بدعة حسنة لأنه سوف يُظهر البر.

 

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