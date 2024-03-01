الجارديان: مصر تواصل جهودها لتنفيذ اتفاقية الأسرى قبل شهر رمضان

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الجمعة، أن مصر تسعى بجهودها لإجراء اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن قبل شهر رمضان، مشيرة إلى أن مصر لا تزال تأمل في إمكانية تنفيذ الاتفاق .

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه يأمل أن تتمكن المحادثات التي بدأتها قطر من الاتفاق على وقف الأعمال القتالية في غزة قبل بداية شهر رمضان.

وفي حديثه في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، قال نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف الأعمال العدائية وتبادل الرهائن. يدرك الجميع أن لدينا حدًا زمنيًا لتحقيق النجاح قبل بداية شهر رمضان.

فصلا جديدا من الصراع في الشرق الأوسط



وأضاف أن المشاهد التي نشهدها في إسرائيل وغزة تمثل فصلاً جديداً في الصراع في الشرق الأوسط. إن العواقب وحجم الخسائر مدمرة بالفعل، ومن المرجح أن يعمل الهجوم الأخير ــ والحرب التي ستتبعه الآن ــ على تشكيل السياسة العالمية لسنوات قادمة.

الوصول إلى المسجد الأقصى

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن الأوقاف الإسلامية التي تدير الموقع في القدس قالت إن ما يقرب من 20 ألف مصل تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى على الرغم من القيود الكبيرة التي فرضتها قوات الأمن الإسرائيلية على دخول المصلين.

ووقعت اعتقالات، وأجبر بعض الأشخاص على الصلاة خارج باب الأسباط بعد أن مُنعوا من الدخول.

كما ان النظام الصحي في غزة "أكثر من راكع" والإمدادات الغذائية "قُطعت عمدا"

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندميير، إن النظام الصحي في غزة "أكثر من مجرد جاثي على ركبتيه"، كما حذر الناس من نسيان أن الإمدادات الغذائية إلى القطاع "قُطعت عمدا".

وفي تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام في جنيف، نقلت رويترز عنه قوله: النظام في غزة جاثي على ركبتيه، إنه أكثر من جاثي على ركبتيه. لقد تم قطع جميع شرايين الحياة في غزة بشكل أو بآخر. الناس في حاجة ماسة إلى الغذاء، والمياه العذبة، وأي إمدادات، لدرجة أنهم يخاطرون بحياتهم للحصول على أي طعام، وأي إمدادات لدعم أطفالهم، وإعالة أنفسهم. لقد تم قطع الإمدادات الغذائية عمدا. دعونا لا ننسى ذلك.

صرح مسؤول كبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن ربع سكان غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وأن المجاعة واسعة النطاق يمكن أن تكون "حتمية تقريبًا" إذا لم يتم التحرك.