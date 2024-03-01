الجمعة 01 مارس 2024
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رياض المالكى: الحرب فى غزة مصلحة شخصية لنتنياهو

رياض المالكي
رياض المالكي

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه هدف مهم ومصلحة شخصية من الحرب على قطاع غزة.

وأضاف المالكي، خلال جلسة نقاش لمجموعة الاتصال بمنتدى أنطاليا بتركيا: "نتنياهو يعرف جيدًا أنه إذا أنهى الحرب فإن هناك 4 قضايا تنتظره في المحكمة، لذلك فهو يعمل على إطالة مدة الحرب، ويعلم أنه سيواجه تحقيقًا قضائيًا فيما يتعلق بالحرب بالإضافة إلى قضايا أخرى ضده، وممكن أن يواجه انقلابًا".

وتابع: "نهاية الحرب لن تكون في مصلحة نتنياهو الشخصية، فهو يعلم أن حياته السياسية ستنتهي بمجرد انتهاء الحرب في غزة" مشيرًا إلى أن نتنياهو بدأ الحرب ليس للسياسة فقط إنما لتأمين حياته السياسية ورهن كافة إسرائيل وفلسطين من أجل مصلحته الشخصية".

رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطيني غزة قطاع غزة الحرب في غزة القاهرة الإخبارية

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