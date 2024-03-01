تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للصحفيين إلى 15 مارس

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى 15 مارس الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها اليوم بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم «9870» لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية فى 31-12-2022م، والسنة المنتهية فى 31-12-2023م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023م، وفق المادة (34) من قانون النقابة.

وكانت النقابة قد نشرت الدعوة فى جريدتي "الأهرام"، و"الأخبار" طبقًا لقانون النقابة، كما أرسلت إيميلات لجميع الزملاء بالحساب الختامي لعامي 2022م، و2023م، وكذا تقرير مجلس النقابة.

وشهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين، المنعقدة الآن بمقر النقابة، إقبالا محدودا للغاية من أعضاء الجمعية العمومية.

"الصحفيين" تبدأ أولى الجلسات التحضيرية للمؤتمر العام السادس

فيما دعت نقابة الصحفيين لحضور الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، وذلك يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024م، فى تمام الساعة الخامسة مساءً بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث.

كان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قد قرر فى اجتماعه المنعقد فى 23 يناير الماضى، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال شهر مايو 2024م، واختيار لجنة مشتركة من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وكذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها، للإعداد للمؤتمر من خلال عقد جلسات تحضيرية خلال الشهور الثلاثة المقبلة على أن يرأس اللجنة نقيب الصحفيين لحين اختيار أمين عام للمؤتمر، وتتولى اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة مخاطبة الجهات المختلفة للإعداد للمؤتمر، وكذلك فتح الباب للزملاء الراغبين للمشاركة فى اللجنة.