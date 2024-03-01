"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بوجود قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما أوضحت وسائل إعلام فلسطينية.

فصائل فلسطينية تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القرارة

كما أعلنت فصائل فلسطينية، عن خوض اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم العسكرية في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاعه غزة، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 147 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.