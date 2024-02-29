الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزيرة شؤون الشباب البحرينية تزور مركزي التنمية الشبابية والابتكار بالجزيرة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قامت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين، بزيارة ميدانية إلى مركز التنمية الشبابية ومركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، وكام في استقبالها اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب والمشرف العام علي قطاع الشباب، والدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والشئون الاستراتيجية.

اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

تأتي هذه الزيارة على هامش تواجد وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

ورحب اللواء اسماعيل الفار مساعد الوزير بالسيده روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين، ونقل تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لهذه الزيارة لأحد أهم المنشآت الشبابية والتي تخدم شريحة كبيرة من الشباب المصري بكافة محافظات الجمهورية.

وخلال زيارتها، اطلعت وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين علي كافة مرافقةالمركزين والتقت بالعديد من الشباب المشاركين في البرامج والأنشطة المختلفة التي ينظمها المركز، واستمعت إلى شرح من قبل القائمين على المركز حول البرامج والفعاليات التي يتم تنفيذها لتطوير مهارات الشباب في مختلف المجالات.

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ومن جانبها، قدمت السفيرة  روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب علي هذه الزيارة.

أكدت  السفيرة  روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين، على أهمية دور الشباب في بناء المجتمع وتطويره، مشيدةً بالجهود التي تبذلها مراكز التنمية الشبابية والابتكار الشبابي والتعلم في تنمية مهارات الشباب وقدراتهم، داعيةً الشباب المصري  إلى الاستفادة من البرامج والأنشطة التي توفرها هذه المراكز لتطوير مهاراتهم وتعزيز إبداعاتهم.

اجتماعات المكتب التنفيذي الشبابي والتعلم بالجزيرة البحرين التنمية الشبابية قطاع الشباب

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