القاهرة الإخبارية| روسيا تفرض حظرًا على صادراتها من البنزين لـ5 أشهر

أعلن مراسل “القاهرة الإخبارية”، أن الحكومة الروسية قررت فرض حظرًا مؤقتًا على صادرات البنزين اعتبارًا من 1 مارس حتى 31 أغسطس.

المناوشات العسكرية الروسية

وقالت روسيا، أمس الأربعاء، إنها ستتخذ إجراءات عسكرية وفنية وإجراءات مضادة أخرى لم تحددها لحماية نفسها بعد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في خطوة وصفتها بأنها "عدائية وخاطئة".

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستراقب عن كثب ما ستفعله السويد في التكتل العسكري العدائي، وطريقة ممارستها للعضوية عمليًا.. وعلى هذا الأساس، سنرد بخطوات انتقامية ذات طبيعة عسكرية وفنية إلى جانب خطوات أخرى.