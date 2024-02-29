سر إلهي لروجينا يقدم أحمد مجدي في شكل مختلف.. إليك التفاصيل

تنافس الفنانة روجينا خلال دراما رمضان 2024 بمسلسل "سر إلهي" الذي يعرض خلال شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وينتظر العديد من محبي وعشاق الدراما المصرية عرض مسلسل "سر إلهي" للفنانة روجينا وعدد من نجوم الوسط الفني، خاصة بعد عرض الاعلان الرسمي للمسلسل والذي ظهرت فيه الأحداث شيقة ومثيرة.

مسلسل سر إلهي

وعرضت المتحدة البرومو الذي لاقى رواجًا ضخمًا بين الجمهور ومحبي الفنانة، إذ تظهر خلاله بشخصية غامضة وتنتمي أغلب أعمال روجينا إلى الدرما الغامضة والمشوقة ضمن أبطال مسلسل "سر إلهي" الفنان أحمد مجدي الذي قدمه المسلسل بشكل جديد ومختلف عن أدواره السابقة حيث ظهر في الاعلان الخاص بالمسلسل وهو الشخص الوحيد الذي يتولي الدفاع عن نصره وهو الدور الذي تجسده الفنانة روجينا، وهو دور جديد على احمد مجدي والذي اعتادت أدواره على تقديم شخصية الشاب الرومانسي الوسيم.

قصة مسلسل سر إلهي

وينتمي المسلسل إلى الدراما الغامضة والمشوقة، إذ تجسد الفنانة روجينا شخصية نصرة في مسلسل وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ومع تصاعد الأحداث تتدخل مشاكل الأموال بين نصرة وإخواتها، إذ تتعرض بطلة المسلسل للغدر من أشقائها، ما يجبرها على تفضيل العيش بمفردها والتخطيط للانتقام من كل اللذين تعرضوا لها بالأذى، عبر أحداث العمل، وطوال شهر رمضان تتصاعد الأحداث بشكل درامي ومشوق.

أبطال مسلسل سر إلهي

بجانب الفنانة روجينا يشاركها النجوم "أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال"، وعدد من نجوم الفن، ومن المقرر أن يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.