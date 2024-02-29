السفير السودانى: زيارة البرهان للقاهرة تأتى فى سياق التواصل المستمر بين قيادتى البلدين

أكد السفير محمد عبدالله علي التوم القائم بأعمال سفارة السودان في القاهرة أن زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إلى القاهرة اليوم ومباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسئولين المصريين ستركز على سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير محمد عبدالله علي التوم- في تصريح اليوم - إن الزيارة تأتي في سياق التواصل المستمر بين قيادتي البلدين وحرصهما على استمرار التشاور والتباحث حول كل ما يهم البلدين الشقيقين بالنظر إلى العلاقات الثنائية المتميزة، وما يجمع بين الشعب السوداني والمصري من روابط الدم والجغرافيا والتاريخ المشترك، مضيفًا أن تلك الخصوصية تؤكدها الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين يحظى بهما السودانيون الذين وفدوا إلى الشقيقة مصر مؤخرًا.

وأشار السفير محمد التوم إلى أن الزيارة تؤكد أيضًا على ما يوليه السودان من أهمية لعلاقاته مع الشقيقة مصر والحرص على تطويرها في كافة مجالات التعاون الثنائي بالنظر لما تمثله مصر من عمق استراتيجي وأمني للبلاد بموقعها ووزنها الإقليمي والدولي، فضلًا عن جهودها في استعادة الاستقرار والأمن في السودان باعتبار أنها من أكثر الدول تأثرًا بما يجري في السودان ولها مصلحة حقيقية في استقراره وأمنه.

وقال إنه من المعلوم أن الشقيقة مصر، انطلاقًا من هذا الفهم، قد قادت ورتبت واستضافت القمة الأولى لدول الجوار في يوليو الماضي وما نتج عنها من آليات معنية بمخاطبة الأزمة في السودان.