كواليس لقاء "البرهان" ورئيس مجلس الوزراء الليبي

كشفت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين، تفاصيل لقاء رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الاثنين، برئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة.

وأطلع “البرهان”، الدبيبة على تطورات الأوضاع في السودان علي ضوء التمرد الذي قامت به مليشيا الدعم السريع المتمردة والانتهاكات الجسيمة التي قامت بها واستهدافها للمدنيين وانتهاج سياسة التدمير الممنهج للدولة السودانية واحتلالها منازل المواطنين ونهب ممتلكاتهم وممارسة التطهير العرقي.

من جانبه، أكد “الدبيبة” حرصه على تحقيق السلام وإحداث الأمن والاستقرار في السودان وحل الأزمة التى يمر بها ، لافتاً إلى الجهود المبذولة فى هذا الصدد لصيانة أمن ووحده البلاد.