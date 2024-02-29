مجلس الاتحاد الأوروبى يوافق على تسهيلات بقيمة 50 مليار يورو‎ لأوكرانيا

أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، عن أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على إطلاق تسهيلات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو في إطار مرفق أوكرانيا للفترة من 2024-2027.



وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن مرفق أوكرانيا هو أداة فريدة لدعم التنمية الاقتصادية في أوكرانيا والتعافي وتعزيز جهودنا نحو نيل عضوية الاتحاد الأوروبي.

وسيقدم المرفق دعمًا غير مسبوق يمكن التنبؤ به بناءً على الخطط والأولويات المتفق عليها بشكل مشترك من قِبل حكومة أوكرانيا والمفوضية الأوروبية، وبموجب هذا الصك، ستحصل أوكرانيا على حوالي 39 مليار يورو كدعم مباشر للميزانية خلال الفترة من 2024 حتى 2027، منها أكثر من 5 مليارات يورو ستكون منحًا.



وقال وزير الشئون الخارجية الأوكراني سيرجي مارشينكو، تعليقًا على ذلك:" إنني ممتن لشركائنا في الاتحاد الأوروبي لقرارهم الحاسم بدعم أوكرانيا. ومع مواصلة العمل النشط الذي تقوم به حكومة أوكرانيا وممثلو المفوضية الأوروبية في إطار البرنامج، ستقترب أوكرانيا بثبات من مستقبلها الأوروبي".

وبحسب البيان، ستتضمن الأداة أيضًا آلية تمويل مؤقتة، والتي، بعد التوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ستفتح الطريق لجذب التمويل اللازم في فترة زمنية أقصر قبل بدء العمل بمرفق أوكرانيا رسميًا.



جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي أيد مؤخرًا القرار المتعلق بمرفق أوكرانيا. وكان قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بمثابة الخطوة الأخيرة قبل إطلاق المرفق رسميًا.