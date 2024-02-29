أحمد آدم: تكريم الرئيس السيسى لأصحاب الهمم قبل الأولمبياد فى غاية الأهمية

أكد الدكتور أحمد آدم، نائب رئيس اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصري للبوتشا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل يوم تكريم الأبطال من ذوى الهمم يوم عيد لكل المعاقين.

وأضاف الدكتور أحمد آدم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم الرياضة المصرية بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتابع بدقة أخبار أصحاب الهمم، وتكريمه الدائم للأبطال زاد كثيرًا من معنوياتهم ومعنويات أسرهم.

وأضاف "آدم" أنه لابد من توجيه الشكر للرئيس السيسى لدعمه الغير محدود لأصحاب الهمم خاصة قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس، مؤكدًا أن تكريم الأبطال بمثابة دفعة قوية لأسرة ألعاب البارالمبية.

من جانبها أعربت صفاء طه، لاعب المنتخب الوطني الأول للبوتشا، عن سعادتها الكبيرة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها اليوم الأربعاء.

وقالت لاعبة منتخب البوتشا، إن يوم تكريم الرئيس للأبطال أصحاب الهمم نعتبره عيدًا وننتظره كل عام.

وأضافت لاعبة منتخب البوتشا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتعامل معنا بروح الأب وحريص على دعمنا ومساندتنا تزيدنا إصرارًا وعزيمة.

وكشفت صفاء طه عن أن أمنيتها التخرج من كلية الإعلام والالتحاق بالإذاعة والتليفزيون واستكمال مسيرة التحدي.

ووجهت صفاء طه الشكر العميق لأسرتها على دعمهم المستمر لها حتى وصلت لتمثيل منتخب مصر للبوتشا وكذلك الالتحاق بكلية الإعلام.

على جانب آخر، أعلن نادي الزمالك، الأربعاء، عن استقبال البطل عبدالرحمن مصطفى كامل، أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ"قادرون باختلاف" الخميس، لمنحه عضوية النادي.

ونشر الزمالك بيانًا جاء فيه: "يستقبل نادي الزمالك للألعاب الرياضية الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرًا، البطل عبدالرحمن مصطفى كامل، أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ"قادرون باختلاف" التي أقيمت اليوم الأربعاء بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في مناسبة سنوية تحرص عليها الدولة المصرية في إطار دعمها لذوي الهمم من أصحاب المواهب والإنجازات".