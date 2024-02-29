الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أحمد آدم: تكريم الرئيس السيسى لأصحاب الهمم قبل الأولمبياد فى غاية الأهمية

الرئيس السيسي يكرم
الرئيس السيسي يكرم أصحاب الهمم

أكد الدكتور أحمد آدم، نائب رئيس اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصري للبوتشا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل يوم تكريم الأبطال من ذوى الهمم يوم عيد لكل المعاقين.

وأضاف الدكتور أحمد آدم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم الرياضة المصرية بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص.

وأشار  إلى أن الرئيس السيسي يتابع بدقة أخبار أصحاب الهمم، وتكريمه الدائم للأبطال زاد كثيرًا من معنوياتهم ومعنويات أسرهم.

وأضاف "آدم" أنه لابد من توجيه الشكر للرئيس السيسى لدعمه الغير محدود لأصحاب الهمم خاصة قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس، مؤكدًا أن تكريم الأبطال بمثابة دفعة قوية لأسرة ألعاب البارالمبية.

من جانبها أعربت صفاء طه، لاعب المنتخب الوطني الأول للبوتشا، عن سعادتها الكبيرة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها اليوم الأربعاء.

وقالت لاعبة منتخب البوتشا، إن يوم تكريم الرئيس للأبطال أصحاب الهمم نعتبره عيدًا وننتظره كل عام. 

وأضافت لاعبة منتخب البوتشا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي  يتعامل معنا بروح الأب وحريص على دعمنا ومساندتنا تزيدنا إصرارًا وعزيمة. 

وكشفت صفاء طه عن أن أمنيتها التخرج من كلية الإعلام والالتحاق بالإذاعة والتليفزيون واستكمال مسيرة التحدي. 

ووجهت صفاء طه الشكر العميق لأسرتها على دعمهم المستمر لها حتى وصلت لتمثيل منتخب مصر للبوتشا وكذلك الالتحاق بكلية الإعلام.

على جانب آخر، أعلن نادي الزمالك، الأربعاء، عن استقبال البطل عبدالرحمن مصطفى كامل، أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ"قادرون باختلاف" الخميس، لمنحه عضوية النادي.

ونشر الزمالك بيانًا جاء فيه: "يستقبل نادي الزمالك للألعاب الرياضية الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرًا، البطل عبدالرحمن مصطفى كامل، أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ"قادرون باختلاف" التي أقيمت اليوم الأربعاء بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في مناسبة سنوية تحرص عليها الدولة المصرية في إطار دعمها لذوي الهمم من أصحاب المواهب والإنجازات".

الزمالك حسين لبيب قادرون باختلاف منتخب البوتشا الرئيس السيسي

مواد متعلقة

أحد الأطفال المشاركين في "قادرون باختلاف": أنا "جنتل مان" والرئيس السيسي يحبني

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من شيرين عبدالوهاب حول عودتها لـ"حسام حبيب"

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

تفاصيل التحقيق مع زوجة المتهم بشطر طالب بمحافظة الدقهلية

عامر حسين يكشف عن هوية حكم نهائى "كأس مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية