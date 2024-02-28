الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز

فن

القصة الكاملة لـ"توتر" الفنانة الشابة رنا رئيس باحتفالية قادرون باختلاف

رنا رئيس
رنا رئيس

حازت الفنانة رنا رئيس على اهتمام الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب حديثها اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية قادورن باختلاف النسخة الخامسة، واعتذارها منه، وهو الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة “جوجل”.

 

ويرصد “الدستور” القصة الكاملة وراء تصدر الفنانة رنا رئيس محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، في سياق السطور التالية:

 

ووقفت الفنانة رنا رئيس، لتقدم احتفالية قادرون باختلاف في نسخته الخامسة، إلا أنها أثناء الحديث شعرت بتوتر شديد، ما جعلها تفقد تركيزها، ولم تتذكر الكلمات التي كان من المقرر أن تتحدث بها في الاحتفالية، لتعتذر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًة: “انا آسفة يا سيادة الرئيس، حضرتك ليك هيبة”.

 

كيف حاوّل السيسي تجاوز موقف الفنانة رنا رئيس

وحاوّل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يخفف من وطأة توتر الفنانة الشابة رنا رئيس، ليرد عليها قائلًا: “لا أبدًا متتوتريش، ولا حاجة ليه تتوتري، كملي كلامك إنتي كنتي بتتكلمي عن أهلنا”.

 

روّاد السوشيال يتحدثون عن موقف الفنانة الشابة رنا رئيس

الفيديو أثار إعجاب الكثيرين من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة عندما تدارك الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف وحاوّل تشجيع الفنانة الشابة رنا رئيس، ولم يتذمر أو يشعر بغضب من فكرة نسيانها للكلام الذي تتحدث فيه.

 

النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف

وفي النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف، التي أقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة، شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر الاحتفالية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن نيفين القباج، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

 

كما أن الاحتفالية شهدت فيها عرض فيلم تسجيلي قصير عن دور الرئيس السيسي ودعمه وعطائه لـ"قادرون باختلاف"، على مدار السنوات الماضية.

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