كاتب سودانى لـ"الدستور": الجيش يواصل انتصاراته وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية

قال الكاتب السوداني محمد إلياس، إن الجيش السوداني يواصل تحقيق الانتصارات والتقدم بعدد من المحاور، إلا أن الأوضاع الإنسانية في السودان متفاقمة، في ظل استمرار الحرب وعدم جلوس الطرفين على طاولة الحوار لإنهاء الصراع.

وأضاف "إلياس" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن انقطاع شبكات الاتصال خلال الفترة الماضية، أدى إلى تعثر المواطنين وعدم معرفة ما يجري في تلك المناطق والولايات المحظورة حاليًا.

وفي السياق ذاته، مع اقتراب النزاع الأخير في السودان من شهره الثاني عشر، لا يزال الوضع الإنساني في البلاد مأساويًا، كما أن مزيجًا من نقص الغذاء والمياه والوقود، ومحدودية الاتصالات والكهرباء، وارتفاع أسعار المواد الأساسية جعل الحياة لا تطاق بالنسبة لملايين الأشخاص.

كما تأثرت الرعاية الطبية بشكل خطير وسط النقص الحاد في الأدوية والإمدادات الحيوية.