الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

كاتب سودانى يكشف تداعيات زيارة البرهان لـ"ليبيا" على الحرب فى السودان

السودان
السودان

قال الكاتب السوداني طاهر المعتصم، إن زيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى ليبيا في ظل سيطرة الجيش السوداني على المناطق في السودان، لها تداعيات وردود أفعال إيجابية، على الحرب في السودان، كما أنها تصب لصالح مبادرة جدة التي انطلقت كأول مبادرة لمحاولة تقريب وجهات النظر ووقف العدائيات من العام الماضي، وبهذا صرح الرئيس الليبي محمد المنفي. 

وأكد المعتصم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جهود جدة هي الأقرب إلى الحل، وردد كثيرًا البرهان أنهم ملتزمون بمبادرة ومفاوضات جدة، بالإضافة إلى ميليشيا الدعم السريع التي أعلنت عن دعمها المبادرة ذات مرة، كما أن آخر لقاء غير مباشر ومفاوضات غير مباشرة كانت في جدة وعندما عاد وفد الجيش السوداني أصدر تصريحًا بأنه قد تم طرح الكثير من القضايا وعادوا للتشاور. 

وأضاف من الناحية الأخرى قال أعضاء من وفد الدعم السريع إنه تم حسم 90% من القضايا، وبالتالي فإن ما حدث في ليبيا وما حدث في المنامة منذ شهر جميعه يصب لصالح مبادرة جدة. 

بلا مأوى بسبب الصراع في السودان 

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البرهان والمنفى يتفقان على رفض أى تدخلات أجنبية فى السودان وليبيا

 

وفي غضون ذلك، ومع استمرار الحرب في السودان والتي اندلعت منذ أكثر من 10 أشهر على  التوالي، منذ 15 أبريل الماضي، ومع وجود ما يقرب من 11 مليون شخص نازح بالفعل - ثلاثة ملايين منهم من الأطفال - أصبحت البلاد الآن موطنًا لأكبر عدد من الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الصراع في جميع أنحاء العالم، ويقف سكانها على شفا مجاعة كبرى.

كما أن النظام الطبي المنهار يجعل العدد الحقيقي للقتلى في الحرب غير معروف ويتم تدمير العاصمة السودانية الخرطوم قطعة تلو الأخرى.

كما ساعدت ميليشيا الدعم السريع، في دفع الحرب في دارفور قبل 20 عامًا. وكانت تلك الحرب سببًا في اندلاع أول إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين، والآن عادت أعمال عنف الإبادة الجماعية إلى منطقة دارفور. 

السودان الجيش السوداني المناطق البرهان ليبيا الحرب

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