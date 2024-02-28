قبل "إمبراطورية ميم".. شخصيات مختلفة لخالد النبوي في الدراما التلفزيونية

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائمة بمسلسلات رمضان 2024، ومن أبرزها مسلسل إمبراطورية ميم والتي من المنتظر عرضها عبر قنوات المتحدة.

ويأتي مسلسل إمبراطورية ميم ضمن مسلسلات رمضان من بطولة خالد النبوي، لاسيما وأنه يعد من أبرز نجوم الدراما التليفزيونية خلال السنوات الأخيرة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، وتتصاعد الأحداث وتزيد المشاكل بين الأبناء والأب بسبب عدم اتفاقهم في وجهات النظر.

يأتي مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي ضمن قائمة كبيرة من الأعمال الدرامية المأخوذة عن أصل أدبي قدمها الفنان خالد النبوي على مدار مسيرته الفنية منذ بدايتها.

أعمال خالد النبوي في الدراما

سبق وقدم خالد النبوي أعمال درامية حققت نجاحًا كبيرًا ومن أبرزها «نحن لا نزرع الشوك» للمخرج حسين كمال عام 1998، وهو المأخوذ عن للكاتب الروائي الكبير يوسف السباعي.

وفي موسم الدراما الرمضانية 2001 شارك النبوي في مسلسل «حديث الصباح والمساء» للمخرج أحمد صقر، وهو مأخوذ عن عمل لأديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، ويعتبر المسلسل واحد من أهم العلامات في تاريخ الدراما المصرية، وقدم الفنان خالد النبوي شخصية "داود باشا.

وفي 2017 عاد النبوي إلى الدراما في مسلسل "واحدة الغروب" للمخرجة كاملة أبو ذكري، وهي رواية للكاتب بهاء طاهر.

وتضمنت آخر أعمال خالد النبوي مسلسل "راجعين ياهوي" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم أبرزهم خالد النبوي، وفاء عامر، أنوشكا.

في موسم الدراما الرمضانية 2001، شارك النبوي في مسلسل «حديث الصباح والمساء» للمخرج أحمد صقر، وهو مأخوذ عن عمل لأديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، ويعتبر قبل إمبراطورية ميم.. شخصيات مختلفة قدمها خالد النبوي وفي الدراما التليفزيونية .