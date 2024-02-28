رئيس وزراء الأردن يضع حجر الأساس لمعبَر الدِّرَّة الحدودى مع السعودية

وضع الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع معبر حدود الدرة، الذي يربط المملكة الأردنية الهاشمية بالمملكة العربية السعودية.

ولفت "الخصاونة" خلال المراسم، إلى أهمية المشروع كمرفق أساسي وحيوي في العقبة، يخدم قطاعات السياحة والتجارة والنقل، بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

ودعا رئيس وزراء الأردن، إلى ضرورة إنجاز المشروع ضمن مواعيده المحددة، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات لضمان إنجازه وفق أفضل المواصفات، وأهمية أن يشتمل على خدمات نوعية من شأنها تسهيل حركة السياح والمسافرين والشاحنات، وفق أفضل الممارسات.

وقالت مصادر حكومية في العقبة إن معبر الدرة الحدودي مهم وواعد في ظل الأعداد الكبيرة لحركة المسافرين من خلاله، وبحسب ما عرض رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، الذي أبرز الملامح الرئيسة للمشروع.

وشددت المصادر أن المعبر يخدم توجهات وتطلعات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتكون العقبة مركزًا إقليميا ولوجستيا وسياحيا في المنطقة.الي ذلك، تمت مراعاة أن يكون المعبر موقعًا حدوديًا عصريًا ومتطورًا لتسهيل حركة المغادرين والقادمين من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وضيوفها القادمين إلى الأردن.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي، أن المشروع يأتي مواكبة للازدياد الكبير في أعداد حركة القادمين من الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى منطقة العقبة، والتي بلغت خلال العام الماضي نحو مليون و200 ألف مسافر بنسبة زيادة بلغت 287% عن العام الذي سبقه.

ولفت "الصفدي" إلى أن معبر حدود الدرة الذي يربط بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية سيتم إنشاؤه وفقًا لأعلى المواصفات وسيكون قادرًا على استيعاب بين 3.5 إلى 4 ملايين مسافر سنويًا، وسيقام على أرض مساحتها 300 دونم وبمساحة بناء تصل إلى 25 ألف متر مربع.

وأوضح أن المعبر سيسهم في تسهيل الخدمات والإجراءات على المسافرين بحيث يتم ختم جوازات السفر دون حاجة المسافر للنزول من مركبته.

وأشار إلى أن المعبر يتضمن مسارين؛ أحدهما للسيارات والحافلات السياحية للدخول والخروج عبر جسر علوي، ومسار آخر للشاحنات والنقل البري.

ومن المقرر الانتهاء من المعبر بالكامل خلال عامين ونصف على 3 مراحل تبدأ أولاها في شهر أبريل المقبل لأعمال البنية التحتية وإنشاء محطة للركاب في مرحلة لاحقة لتربط وعبر البحر بين الأردن والسعودية ومصر.

ولفت إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ لمشروع معبر حدود الدرة 22 مليون دينار بتمويل وإدارة من شركة تطوير العقبة، وجرى تخصيص 8.5 مليون دينار منها خلال العام الحالي، وسيجري تخصيص مثلها العام المقبل.

وبين أنه تم إنجاز المخطط الشمولي للمشروع بتصميم محلي أردني، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمارك وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، مشيرًا إلى أن تصاميم المشروع تحاكي متطلبات البناء العصري مع المحافظة على التراث والإرث الحضاري للأردن ولمدينة العقبة.

ورافق رئيس الوزراء خلال وضعه حجر الأساس نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبوالسمن، ووزير دولة لشئون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ومحافظ العقبة خالد الحجاج وعدد من المسئولين في محافظة العقبة.