الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

خصومات 25%.. محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بالبدرشين

اهلا رمضان
اهلا رمضان

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض "أهلًا رمضان" الذي تنظمه غرفة الجيزة التجارية بمركز البدرشين، وسجل المعرض مع الساعات الأولى لافتتاحه إقبالًا كبيرًا من الأهالي في ظل خصومات على المعروضات تتراوح بين 20 و25%.

وقال وائل ناصر، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن المعرض المُقام بجوار مقر فرع الغرفة التجارية بالبدرشين على مساحة 500 متر مربع يأتي ضمن 3 معارض رئيسية تقيمها الغرفة استعدادًا لشهر رمضان المبارك أولها بمنطقة العمرانية، والثاني في إمبابة بخلاف المعرض الثالث بمركز البدرشين.

وأوضح "ناصر" أن المعرض يضم عارضين بمجالات السلع الغذائية وتحديدًا الأساسية منها كالسكر والأرز والزيوت واللحوم البلدية والياميش والتوابل يمثلون الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص، كاشفًا عن توافر كميات كبيرة من سلعة السكر تُباع للجمهور بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

في سياق متصل، توقع "نائب رئيس الغرفة التجارية"، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بالبدرشين، أن تواصل أسعار أغلب السلع تراجعها بالأسواق في ظل الانهيار الحادث في سعر الدولار بالسوق الموازية والذي جاء كنتيجة طبيعية لصفقة رأس الحكمة التي أعادت ثقة الجميع في صلابة الاقتصاد المصري.

وكشف "ناصر" عن أن معارض "أهلًا رمضان" التي تنظمها غرفة الجيزة التجارية بالتنسيق مع وزارة التموين والتحارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية ستواصل فتح أبوابها طيلة الأسابيع المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان المبارك تيسيرًا على المواطنين في إطار الدور المجتمعي للغرف التجارية.

أهل ا رمضان المعروضات الغرفة التجارية السلع الغذائية سعر الدولار

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