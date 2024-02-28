دول البريكس تدرس إنشاء منصة دفع رقمية مشتركة متعددة الجوانب

تدرس مجموعة الدول الأعضاء في منظمة البريكس إنشاء منصة دفع رقمية مشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن "وزارة المالية الروسية ستقوم بالتعاون مع بنك روسيا وشركاء البريكس بإعداد عدد من المبادرات لتحسين النظام النقدي والمالي الدولي، والتي ستركز بشكل خاص على مسألة إنشاء منصة الدفع المتعددة الجوانب لبريكس بريدج"، وفقًا للملفات المنشورة في أعقاب الاجتماع الأول لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول البريكس في ساو باولو بالبرازيل.

رابطة دول البريكس

ووفقا لموقع وزارة المالية الروسية، فإنه "بحلول نهاية العام، ستقوم وزارة المالية الروسية وبنك روسيا بالتعاون مع الشركاء داخل رابطة البريكس بصياغة تقرير لقادة دول البريكس حول تحسين النظام النقدي والمالي الدولي، والذي سيحتوي على مجموعة من المبادرات والتوصيات".

منصة دفع رقمية

وتابعت الوزارة " سيؤدي العمل التطويري المبني على التقرير إلى عدد من المبادرات العملية، ومن المحتمل أن تصبح منصة بريكس بريدج واحدة منها.. وتدور القضية حول إنشاء منصة دفع رقمية متعددة الجوانب، وسوف تساعد في جلب الأسواق المالية تقريب الدول الأعضاء في البريكس وزيادة حجم التجارة المتبادلة".

وعلاوة على ذلك، فإن تحقيق زيادة في حصة العملات الوطنية المستخدمة في التسويات المتبادلة وإنشاء بنية تحتية مالية مستقلة يمكن الوصول إليها على قدم المساواة،، والتركيز بشكل خاص على التعاون بين أعضاء البريكس.. وقالت الوزارة: "إن الاندماج التدريجي للدول الأعضاء الجديدة في البريكس في عمل المسارات المالية وتعزيز التعاون على مستوى الخبراء يعتبر أحد المهام الحاسمة لعام 2024".

وفي 27 فبراير، اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة البريكس على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في ساو باولو.. وكان هذا أول اجتماع مباشر يعقد في إطار المسار المالي لبريكس بمشاركة ممثلي الدول الخمس التي أصبحت أعضاء كاملي العضوية في البريكس في 1 يناير 2024.