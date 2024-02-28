الأربعاء 28 فبراير 2024
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عالم

مسؤول أوروبى لـ"فايننشال تايمز": القوات الغربية موجودة في أوكرانيا دون إعلان رسمى

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤول أوروبي لم يذكر اسمه بوجود قوات خاصة غربية في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أوروبي كبير قوله: "الجميع يعلم أن القوات الخاصة الغربية موجودة في أوكرانيا، لكنهم لم يعلنوا ذلك رسميا".

وأضاف المسؤول أن بيان ماكرون يهدف إلى "خلق الردع وعدم اليقين" في العلاقات مع روسيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

وتعقيبا على تصريحات ماكرون، أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن وجود عسكريين غربيين في أوكرانيا لا يعني المشاركة في النزاع.

 

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