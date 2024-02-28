الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر حزب الله من "دفع الثمن غاليًا جدًا"

هيرتسي هاليفي رئيس
هيرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

حذر هيرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، ميليشيا حزب الله في لبنان، من "دفع الثمن غاليًا جدًا"، وذلك خلال جولة تفقدية لقواته في شمال إسرائيل.

وأجرى هاليفي جولة على امتداد الحدود الشمالية وأجرى تقييمًا للموقف مع قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 146 وقادة آخرين، والتقى أفراد وحدات الاستعداد والحراسة المحلية في بلدة "شتولا" المحاذية للحدود.

وقال هاليفي في كلمة لجنوده: "قرر حزب الله مساء السابع من أكتوبر الماضي الانضمام، ما يعني وجوب جعله يدفع الثمن غاليًا جدًا بالمقابل".

وأضاف: "يتعيّن علينا بدايةً أخذ العدو مأخذ الجد، أي إنشاء عائق قوي هنا وتكثيف الجمع الاستخباري، يجب أن تكون وحدة الاستعداد والحراسة المحلية قوية ويجب السعي للتأكد من توافر الأمن ووجود منطقة آمنة داخل منازل المدنيين وفي تجمعاتهم السكنية".

وختم قائلًا: "أعتقد بأننا نقوم بالخطوات الصحيحة، بدليل أن عناصر حزب الله لم تعُد متواجدة بمحاذاة الجدار، بل إنها لم تعُد على مقربة من الحدود، فيما عاد الناس إلى هنا..".

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