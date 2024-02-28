الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اليوم.. تعديل مواعيد عمل الخط الثالث للمترو بشكل مؤقت

الخط الثالث للمترو
الخط الثالث للمترو

تبدأ الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو  والقطار الخفيف LRT، اليوم الأربعاء، تغيير مواعيد عمل الخط الثالث للمترو من محطة عدلي منصور لمحطة محور روض الفرج، بشكل مؤقت. 

ومن المقرر أن يتم غلق المحطات في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

مواعيد العمل بمترو الأنفاق 

وبدايةً من يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 وحتى بداية شهر رمضان الكريم، سيتم بدء العمل بمحطات الخط الثالث في تمام الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، وذلك لفترة مؤقتة.

وأوضحت الشركة أن قرار تغيير المواعيد يأتى ضمن التجهيزات الخاصة بالمرحلة المتبقية بالخط الأخضر الثالث.

المترو تعديل مواعيد المترو إدارة الخط الثالث للمترو القطار الخفيف مترو الأنفاق

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