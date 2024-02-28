واشنطن: إسرائيل تستأنف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الثلاثاء، عن موافقة إسرائيل استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم اقتصاد الضفة الغربية، مشيرةً إلى بدء تدفق الأموال.

وشددت يلين، في مؤتمر صحافي بالبرازيل، على أنه "لا بد أن يستمر" تحويل العائدات، لكنها حذّرت، في الوقت ذاته، من أن القيود الإسرائيلية على حركة العاملين الفلسطينيين تعرقل التجارة في كل من الضفة الغربية وإسرائيل.

وأفادت الوزيرة، قبل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين، بأنها أثارت هذه المسألة في رسالة بعثت بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اليومين الماضيين.

واعتبرت أن "منع سكان الضفة الغربية من العمل في إسرائيل له تأثير سلبي كبير جدًا على الدخل في الضفة"، لافتةً إلى أن "إسرائيل تعتمد أيضًا على هذه القوة العاملة"، موضحة أن نقص العمالة يضر أيضًا بالاقتصاد الإسرائيلي.

ويقول مسؤولو السلطة الفلسطينية، إن قدرتهم على الحكم قوّضت بسبب القيود الإسرائيلية، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب المستحقة بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة قبل 30 عامًا.